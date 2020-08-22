«ستاندرد أند بورز» تخفّض تصنيف سندات خزينة لبنانية إلى فئة «التعثّر»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 أغسطس 2020, 02:22 صباحا
لبناني يجلس قرب كومة من الركام في شارع الجميزة في بيروت، 12 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أعلنت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني الجمعة أنّها خفّضت تصنيف سندات خزينة لبنانية إلى فئة «التعثّر» بعد تخلّف الحكومة عن سدادها في أوانها، مشيرة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت مطلع أغسطس الجاري.

وقالت الوكالة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنّها وإذ أبقت على التصنيف الائتماني للبنان عند «التعثر الانتقائي» (أس دي) وهي درجة انحدر إليها بعدما تخلّف للمرة الأولى في تاريخه عن سداد مستحقات دائنيه في أوانها في مارس الماضي، فقد خفّضت تصنيف ثلاث فئات من سندات الخزينة اللبنانية من درجة «سي سي» إلى درجة «التعثّر».

وأضاف البيان أنّ «الانفجار الكارثي الذي وقع أخيرًا في بيروت سيفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد»، محذّرًا من أنّه في حال حصل «فراغ سياسي لفترة طويلة أو شكّلت حكومة جديدة ضعيفة فمن شأن هذا أن يؤدّي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات السياسية والمساعدات الخارجية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون».

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