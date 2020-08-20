الذهب يصعد بعد مخاوف أميركية حيال تعافي الاقتصاد من آثار «كورونا»

أوقيات الذهب، (أرشيفية: الإنترنت)

صعد الذهب اليوم الخميس معوضا بعض الخسائر إثر موجة بيع في الجلسة السابقة بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي) الأميركي مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج من تفشي فيروس كورونا يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة، مما جعل الاستثمار في الذهب يعود للارتفاع كوجهة آمنة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1943.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع بأكثر من 3.5% إلى أقل مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء، حسب وكالة «رويترز»، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1950.30 دولار للأوقية.

وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن الجائحة يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة، وأكد مجددا الحاجة لتحفيزات مالية إضافية.

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع الأسهم الأميركية والآسيوية، وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 1.1% إلى 27.01 دولار للأوقية، فيما قفز البلاتين 0.3% إلى 934.71 دولار.