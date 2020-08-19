روما ستقدم خطتها للنهوض الاقتصادي لبروكسل في أكتوبر

رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي. (الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن بلاده ستقدم في منتصف أكتوبر مقترحاتها لبروكسل في إطار خطة الإنعاش الأوروبية التي جرى إقرارها خلال قمة يوليو التاريخية لمواجهة الأزمة الناجمة عن وباء «كوفيد-19». وقال كونتي في مقابلة مع جريدة «إل فاتو» اليومية الإيطالية ونشرت الأربعاء: «نعتزم تسليم خطتنا إلى أوروبا في أكتوبر»، موضحًا: «نعمل على اختيار المشاريع التي تستجيب بشكل مباشر لمنطق التمويل الأوروبي، والتي تتضمن استثمارات وإصلاحات هيكلية لجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة وصلبة».

وقال: «سنولي الكثير من الاهتمام للبنية التحتية الملموسة وغير الملموسة، ونريد الاستثمار في المدارس والجامعات والأبحاث، كما سنستفيد من ذلك لتحسين كفاءة الإدارة والنظام القضائي».

وتوصل القادة الأوروبيون إلى اتفاق تاريخي في 21 يوليو بشأن خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو لمرحلة ما بعد فيروس «كورونا المستجد»، تستند لأول مرة على الديون المشتركة، ويتعين على البلدان المستفيدة، ومنها إيطاليا مع 209 مليارات يورو، تقديم خططها الوطنية للنهوض الاقتصادي إلى بروكسل، مع احترام أولويات المفوضية الأوروبية، ألا وهي التحول البيئي والرقمي، فضلا عن قدرة تنافسية أفضل.