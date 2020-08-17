اليابان تسجل أكبر انكماش اقتصادي بسبب «كورونا»

متسوقة داخل أحد المولات في مدينة يابانية، (أرشيفية: رويترز)

سجلت اليابان أكبر انكماش اقتصادي لها خلال الربع الثاني، بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد»، التي ضربت بقوة قطاع الأعمال وإنفاق المستهلكين؛ لتضع صناع السياسة تحت ضغوط لاتخاذ إجراء أكثر جرأة لمنع تفاقم الركود.

ورغم أن الاقتصاد بدأ يخرج من حالة الركود بعد رفع العزل العام أواخر مايو الماضي، يتوقع محللون كثيرون أن يكون أي انتعاش في النمو خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر متواضعًا؛ لأن استمرار تجدد الزيادة في حالات الإصابة بـ«كورونا» يحد من إنفاق المستهلكين، حسب وكالة «رويترز».

تراجع بنسبة 27.8 %

وأظهرت بيانات حكومية، اليوم الإثنين، هبوط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 27.8% خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، فيما يمثل أكبر هبوط منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متوفرة في 1980. وكان هذا ثالث انكماش ربع سنوى على التوالي، ويزيد قليلًا على متوسط توقع السوق بتراجع يبلغ 27.2%.

وقال كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للبحوث، تاكيشي مينامي، إنه يمكن تفسير هذا التراجع الكبير بالهبوط في الاستهلاك والصادرات، متوقعًا تحول النمو إلى الجانب الإيجابي خلال الربع السنوي ما بين يوليو وسبتمبر، لكن على المستوى العالمي سيكون الانتعاش بطيئًا في كل مكان باستثناء الصين.