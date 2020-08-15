ترامب يجبر شركة «بايتدانس» الصينية على التخلي عن تطبيق «تيك توك»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 06:03 مساء

وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مرسوًما يلزم مجموعة «بايتدانس» الصينية على بيع النشاطات الأميركية لتطبيق «تيك توك» شبكتها الدولية للتواصل الاجتماعي، خلال تسعين يومًا، منفذًا بذلك تهديدات أطلقها من قبل.

وقال الأمر الرئاسي: «هناك أدلة تتمتع بالصدقية تدفعني إلى الاعتقاد بأن بايتدانس يمكن أن تتخذ إجراءات تهدد بإلحاق ضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة»،ويتهم الرئيس الأميركي منذ أشهر، وبلا أدلة، المنصة التي تتمتع بشعبية كبيرة لتقاسم تسجيلات الفيديو باستخدام بيانات المستخدمين الأميركيين لمصلحة بكين.

وصرح ناطق باسم المجموعة الصينية، ردًّا على القرار، «كما قلنا، تيك توك تثير إعجاب مئة مليون أميركي لأنها مكان للتسلية والتعبير الشخصي والتواصل الاجتماعي»، وأضاف: «نحن مصممون على مواصلة جلب الفرح للعائلات ووظائف مهمة للذين يبتكرون على منصتنا منذ سنوات».

وفي أجواء من التوتر التجاري والسياسي الشديد مع الصين، اتخذ الرئيس ترامب منذ أسبوع إجراءات صارمة ضد «تيك توك» ومنصة «ويتشات» التي تملكها المجموعة الصينية العملاقة «تينسنت» وتشغل حيزًا كبيرًا في حياة الصينيين في خدمات الرسائل ودفع الأموال عن بعد والقيام بحجوزات، وقد منع المنصتان من إبرام أية صفقات مع شريك أميركي خلال 45 يومًا.

وينص مرسوم الجمعة على إلزام «بايتدانس» بتأكيد أنها أتلفت كل بيانات «المستخدمين الأميركيين التي حصلت عليها» من «تيك توك» أو «ميوزكال إل واي» التطبيق الأميركي الذي كانت المجموعة الصينية اشترته وقامت بدمجه في «تيك توك».

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