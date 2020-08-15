الذهب يهبط 4.5% في أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس

سبائك ذهبية في ألمانيا. (أرشيفية: رويترز)

تراجع الذهب أمس، الجمعة، متجها لأسوأ أداء أسبوعي منذ مارس، إذ انحسر الإقبال على المعدن النفيس نتيجة قفزة في عوائد سندات الخزانة الأميركية، وتعثر حزمة تمويل أميركية لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس «كورونا».

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1943.18 دولار للأوقية «الأونصة»، وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب بتراجع 1% إلى 1949.80 دولار، حسب وكالة «رويترز».

فقد المعدن النفيس 4.5% هذا الأسبوع بعد بلوغه ذروة غير مسبوقة عند 2072.50 دولار، في السابع من أغسطس وتحقيقه مكاسب على مدار الأسابيع التسعة الماضية.

الذهب ربح أكثر من 28% منذ بداية العام

كما لم يلقَ الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا دعما من بيانات اقتصادية ضعيفة من كل حدب وصوب، بما في ذلك بيانات مبيعات التجزئة الأميركية. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوياتها في سبعة أسابيع.

في حين انحسرت الآمال في حزمة جديدة من المساعدات الأميركية المرتبطة بفيروس «كورونا» بعد أن بدأت عطلة للكونغرس. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب، الذي ربح أكثر من 28% منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 4.9% إلى 26.24 دولار للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت لتسعة أسابيع، وهي منخفضة 7.2% منذ بداية الأسبوع. وتراجع البلاتين 1.6% إلى 941.79 دولار، وهبط البلاديوم 2.4% إلى 1949.40 دولار.