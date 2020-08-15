الذهب يهبط 4.5% في أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 12:00 مساء
سبائك ذهبية في ألمانيا. (أرشيفية: رويترز)

تراجع الذهب أمس، الجمعة، متجها لأسوأ أداء أسبوعي منذ مارس، إذ انحسر الإقبال على المعدن النفيس نتيجة قفزة في عوائد سندات الخزانة الأميركية، وتعثر حزمة تمويل أميركية لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس «كورونا».

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1943.18 دولار للأوقية «الأونصة»، وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب بتراجع 1% إلى 1949.80 دولار، حسب وكالة «رويترز».

فقد المعدن النفيس 4.5% هذا الأسبوع بعد بلوغه ذروة غير مسبوقة عند 2072.50 دولار، في السابع من أغسطس وتحقيقه مكاسب على مدار الأسابيع التسعة الماضية.

الذهب ربح أكثر من 28% منذ بداية العام
كما لم يلقَ الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا دعما من بيانات اقتصادية ضعيفة من كل حدب وصوب، بما في ذلك بيانات مبيعات التجزئة الأميركية. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوياتها في سبعة أسابيع.

في حين انحسرت الآمال في حزمة جديدة من المساعدات الأميركية المرتبطة بفيروس «كورونا» بعد أن بدأت عطلة للكونغرس. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب، الذي ربح أكثر من 28% منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 4.9% إلى 26.24 دولار للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت لتسعة أسابيع، وهي منخفضة 7.2% منذ بداية الأسبوع. وتراجع البلاتين 1.6% إلى 941.79 دولار، وهبط البلاديوم 2.4% إلى 1949.40 دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأوغندي شبتيغي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف متر
رياضة عالمية
«رويترز»: اصطدام بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية
دولى
إردوغان: تركيا قد تعلق علاقاتها مع الإمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل
عربى
الخارجية التركية تعلق على «تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل»
عربى
كوشنر: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قريبا
دولى
ترامب يعلن موعد ومكان توقيع اتفاق «التطبيع» الإسرائيلي-الإماراتي
دولى
السفير الأميركي: المخطط الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية لم يُصرف النظر عنه نهائيا
دولى
الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
عربى
«الرئاسة الفلسطينية»: اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل «خيانة للقدس»
عربى
العدد 247 من جريدة «الوسط»: واشنطن تعود إلى حلبة الصراع الليبي.. وشباب يروون ...
ليبيا
الإمارات تعلن «مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة مع إسرائيل»
عربى
وزيرة التجارة التركية: وقعنا تفاهمات اقتصادية مهمة مع ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كمامة باسمة تحارب الاكتئاب الناجم عن «كورونا»