النفط يرتفع في ظل آمال بشأن انتعاش طلب الوقود

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني، في ظل تنامي الثقة في أن الطلب على الوقود بدأ يزداد، رغم جائحة فيروس كورونا، التي تعصف بالاقتصادات على مستوى العالم.

وصعد خام برنت 14 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 45.10 دولار للبرميل، متجها صوب تحقيق مكسب بنحو 1.6% في الأسبوع الجاري، وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 42.35 دولار للبرميل، ويتجه الخام الأمريكي صوب تحقيق مكسب بنحو 3% هذا الأسبوع، حسب وكالة «رويترز».

وتعززت الأسعار هذا الأسبوع بفعل بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي، فيما كثفت شركات التكرير الإنتاج، وتحسن الطلب على المنتجات النفطية.

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها

لكن وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها للطلب على النفط للعام الجاري، وقالت إن تراجع السفر الجوي بسبب الجائحة سيقلص استهلاك النفط العالمي هذا العام بواقع 8.1 مليون برميل يوميا.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» قالت الأربعاء الماضي إن الطلب العالمي على النفط سينخفض على الأرجح 9.06 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو تراجع يفوق انخفاضا قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته المنظمة قبل شهر.

وخفضت «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك+»، الإنتاج منذ مايو بنحو 10% من الطلب العالمي؛ لمعالجة تداعيات ناجمة عن الأزمة الصحية العالمية.