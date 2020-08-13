ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الخميس، بفضل انخفاض الدولار، ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار المهم بعد تراجع شديد في وقت سابق من الأسبوع عن أعلى مستوياته على الإطلاق، وفقًا لوكالة «رويترز».

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1929.13 دولار للأوقية «الأونصة» بعدما نزل عن مستوى 1900 دولار للأوقية في معاملات متقلبة. وسجلت الأسعار ارتفاعا قياسيا بلغ 2072.50 دولار للأوقية أمس الجمعة.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1938.90 دولار للأوقية، وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل بقية العملات، مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 0.8% إلى 25.76 دولار للأوقية.