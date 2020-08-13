النفط ينخفض بعد توقعات «أوبك» السلبية بشأن الطلب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 09:54 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، (أرشيفية: رويترز)

انخفضت أسعار النفط الخام يوم الخميس بعد توقع منظمة «أوبك» تراجع الطلب على نفطها، رغم أن بيانات حكومية أميركية أظهرت هبوط المخزونات، مما يشير إلى أن الطلب يعود حتى في ظل جائحة فيروس «كورونا المستجد».

ونزل خام برنت ثمانية سنتات إلى 45.35 دولار للبرميل، بعد أن ربح نحو 2% في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 42.62 دولار للبرميل بعد أن كسب 2.6% أمس الأربعاء، حسب وكالة «رويترز».

توقع «أوبك» بانخفاض الطلب
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيهبط 9.06 مليون برميل يوميا في العام الجاري، ما يزيد على انخفاض قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته المنظمة قبل شهر.

وأوضح مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز، أفتار ساندو، أن المنظمة أصدرت توقعا شهريا سلبيا أشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيهبط على نحو أكثر حدة في العام 2020، مقارنة مع ما كان متوقعا في السابق، بسبب فيروس «كورونا»، وهناك شكوك إزاء التعافي في العام القادم.

لكن تقريرا حكوميا أظهر أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، إذ عززت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب.

وارتفع الطلب الأميركي على الوقود إلى 19.37 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو الأعلى منذ مارس، بحسب ما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بينما نزل إنتاج الخام إلى 10.7 مليون برميل يوميا من 11 مليون برميل يوميا.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لانخفاض 2.9 مليون برميل.

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