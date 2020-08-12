حكم على شركة «آبل» بدفع 500 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 01:58 مساء
صف انتظار طويل أمام متجر لآبل في نيويورك في 22 يونيو 2020. (فرانس برس)

حكمت محكمة في تكساس على شركة «آبل» بدفع أكثر من 500 مليون دولار بشكل تعويض عن الأضرار وفوائد، بعد إدانتها بانتهاك براءات اختراع متصلة بشبكة الجيل الرابع مسجلة باسم شركة «بانوبتيس» للملكية الفكرية.

وستستأنف مجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة البالغة قيمتها ما يقرب من تريليوني دولار، الحكم الصادر الثلاثاء وفق وسائل إعلام محلية، وكانت «بانوبتيس» المتخصصة في ترخيص براءات الاختراع، رفعت دعوى قضائية ضد آبل في فبراير العام الماضي، بعد أن اتهمتها برفض تسديد كلفة استخدام تكنولوجيا إل.تي.إي لشبكة الجيل الرابع في هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية وساعاتها.

وجاء في قرار المحكمة أن «الجهة المدعية تفاوضت بشكل متكرر مع آبل للتوصل إلى اتفاقية لمنح رخصة فراند التابعة لمحفظة براءة الاختراع للجهة المدعية، وهو ما تنتهكه آبل»، وفراند هي الأحرف الأولى من عبارة بالإنجليزية تعني «نزيه ومعقول وغير تمييزي»، وهي المعايير التي يعتمدها قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف القرار أن «المفاوضات باءت بالفشل لأن «آبل» ترفض دفع حقوق فراند لرخصة الجهة المدعية»، وأصرت «آبل» من دون جدوى على أن براءات الاختراع باطلة، بحسب مستندات قضائية، وقالت «آبل» في بيان نقلته وسائل إعلام إن «دعاوى قضائية كهذه ترفعها شركات تراكم براءات الاختراع لمجرد مضايقة القطاع، من شأنها فقط خنق الابتكار والإضرار بالمستهلكين».

وهذه القضية هي واحدة من دعاوى عدة متعلقة ببراءات اختراع رفعتها شركات تراخيص، لا تصنّع منتجات لكن تمتلك حقوق الملكية لبعض التقنيات. ويطلق المنتقدون على تلك الشركات تسمية «متصيدو براءات الاختراع»، وكانت محكمة تكساس حكمت مرتين ضد «آبل» في الماضي، وطالبتها بدفع مئات ملايين الدولارات لشركة «فيرنتكس» المتخصصة أيضا في قضايا براءات الاختراع، وبحسب موقعها الإلكتروني تعرض شركة «بانوبتيس» إدارة براءات الاختراع للزبائن بما يسمح لهم التركيز على «الابتكار والتطويرات الجديدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»
طب وصحة
بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن مداهمة وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره الرسمي
ليبيا
المصرف المركزي يوضح أوجه صرف 847 مليون دينار لمواجهة «كورونا»
ليبيا
عشرون دولة طلبت مسبقاً مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا المستجد
دولى
بوتين: روسيا طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
دولى
«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
عرض مذهل ينتظر ديبالا من «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تايسون يؤجل ظهوره بعد غياب أمام روي جونز بسبب المال
رياضة عالمية
إنتر ميلان في تحد صعب بالدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن
رياضة عالمية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ريسفيراترول .. كلمة السر لتعزيز صحة الدماغ