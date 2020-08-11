الذهب يسجل تراجعا سريعا مع احتفاظ الدولار بمكاسبه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 09:49 صباحا
أوقيات الذهب، (أرشيفية: الإنترنت)

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء، حيث دفع صعود نسبي في قيمة الدولار مقابل بقية العملات بعض المستثمرين لجني مكاسب المعدن النفيس، الذي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ ألفي دولار أميركي للأوقية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2017.53 دولار للأوقية، متراجعا عن مستوى قياسي مرتفع بلغ 2072.50 دولار للأوقية سجله في الأسبوع الماضي، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2026.90 دولار للأوقية. واحتفظ الدولار بمكاسب ليل الإثنين، حيث علق المستثمرون آمالهم على اتفاق تحفيز في واشنطن، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية من أدنى مستوى خلال أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1% إلى 28.86 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.8% إلى 979.12 دولار للأوقية.

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