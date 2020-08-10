«أرامكو» السعودية تبدي تفاؤلها بانتعاش الطلب العالمي على النفط

منشأة نفطية لشركة أرامكو في الظهران، 11 فبراير 2018. (أ ف ب)

أبدى رئيس شركة «أرامكو» النفطية السعودية،الإثنين، تفاؤله بانتعاش الطلب العالمي على النفط، وبتخطي أسوأ ما في جائحة «كوفيد-19».

وقال رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، في مؤتمر عبر الفيديو: «إن الطلب العالمي على النفط الخام يقارب 90 مليون برميل في اليوم، أي أقل بعشرة ملايين برميل مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة»، وفق «فرانس برس».

وتوقّع الناصر أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى نحو 95 مليون برميل في اليوم بنهاية العام. وتأثر الطلب على النفط بشكل كبير بالإغلاق الذي شهدته دول عدة حول العالم؛ لاحتواء تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وتراجع في فترة من الفترات بمقدار يزيد على 20 مليون برميل في اليوم.

موجة الضبابية الحالية

وفي حين لم يتّضح بعد كم ستستمر موجة الضبابية الحالية، تحدّث الناصر عن مؤشرات متزايدة إلى أن أسوأ ما في الأزمة ربما بات خلفنا. وقال الناصر: «إن سوق الطاقة تشهد انتعاشًا جزئيًّا بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم باتخاذ خطوات لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها».

ووصف الناصر أداء الشركة في الفصل الثاني بأنه الأسوأ منذ أجيال. «الظروف غير المواتية الناتجة من تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني، غير أننا بحمد الله، حققنا أرباحًا قوية».

وفي الفصل الثاني من العام الحالي، شهدت «أرامكو»، أكبر شركات النفط في العالم، تدهورًا كبيرًا في أرباحها الصافية التي بلغت 6.6 مليار دولار، أي بتراجع نسبته نحو 73% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغت أرباحها الصافية 24.7 مليار دولار.

كذلك تراجعت الأرباح الصافية للشركة في النصف الأول من العام بنسبة 50% إلى 23.2 مليار دولار مقارنة بـ46.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وقال الناصر إن الشركة ستخفض الإنفاق الرأسمالي في السنوات المقبلة، مؤكدًا أن الأرقام في العام 2021 ستكون أقل بكثير من التوقعات السابقة.

زيادة الانتاج

وأكد رئيس «أرامكو» أن الشركة ستزيد الإنتاج إلى 13 مليون برميل للنفط يوميًّا مقارنة بـ12 مليون برميل في اليوم حاليًا، لافتًا إلى أن الشركة قادرة على مواصلة إنتاج 12 مليون برميل في اليوم من دون أي زيادة في الإنفاق.

وتوصلت الدول المنتجة للنفط لاتفاق لخفض الإنتاج في أبريل بنحو 9.7 مليون برميل بهدف محاولة تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق لرفع الأسعار، في أعقاب حرب أسعار بين السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، وروسيا.

ووصل إنتاج السعودية إلى مستوى 12.3 مليون برميل وهو مستوى غير مسبوق، قبل أن يتراجع إلى 8.5 مليون في مايو بفعل اتفاق خفض الإنتاج وإلى 7.5 مليون برميل يوميًّا في يونيو الماضي.