البورصة المصرية ترتفع وتتصدر أسواق الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 04:53 مساء
اللون الأخضر يكسو البورصة المصرية في جلسة سابقة. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت البورصة المصرية بقوة، اليوم الأحد، مواصلة مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي مع صعود معظم أسهم المؤشر الرئيسي، لتتصدر أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، حسب وكالة «رويترز».

وأغلق المؤشر السعودي على صعود أيضًا، مدعومًا بأسهم الشركات المالية، وزاد المؤشر السعودي 0.4%، يقوده سهم مصرف الراجحي الذي ارتفع 0.8%، والبنك السعودي الفرنسي بمكاسب 1.5%.

وصعد سهم شركة النفط الوطنية «أرامكو» السعودية 0.3% رغم إعلانها تراجعًا حادًا في أرباح الربع الثاني من العام. وحققت الشركة 24.6 مليار ريال (6.56 مليار دولار) ربحًا صافيًا في الربع الثاني، انخفاضًا من 92.6 مليار ريال قبل عام.

وتمسكت عملاق النفط السعودية بخططها لدفع توزيعات نقدية تبلغ 75 مليار دولار في السنة الحالية، وقال رئيسها التنفيذي أمين الناصر، إن الطلب العالمي على النفط يتعافى.

تأثير الاتفاق البحري مع اليونان؟
وأغلق المؤشر المصري القياسي مرتفعًا 1.3%، مع صعود 22 من أسهمه الثلاثين، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل، الذي صعد 2.1%.

ووقعت مصر واليونان، الخميس الماضي، اتفاقًا لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما في شرق المتوسط، التي تحوي احتياطات واعدة من النفط والغاز.

وتراجع مؤشر دبي 0.7%، حيث نزل سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» وسهم «إعمار العقارية» القيادي 1.1% لكل منهما وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.6% تحت وطأة انخفاض 1.1% في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، وتراجع 0.5% لسهم شركة اتصالات.

كان مصرف الإمارات المركزي قال أمس السبت إنه سيخفف بشكل موقت سقف اثنتين من النسب الاحترازية للبنوك، تشجيعًا لها على إقراض الشركات في إطار خطة تحفيز اقتصادي لمواجهة تداعيات «كوفيد-19».

وانخفض المؤشر القطري 0.1%، متأثرًا بتراجع سهم بنك قطر الوطني 0.5%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترقب في برشلونة لإصابة ميسي
رياضة محلية
وزيرة الإعلام تستقيل من الحكومة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت
عربى
انفجار مرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 مترا
دولى
أربيش لـ«بوابة الوسط»: تركت منتخب ليبيا في التصنيف الـ36 دولياً
رياضة محلية
سباعية بايرن في تشيلسي تؤهله للقاء برشلونة بدوري الأبطال
رياضة عالمية
السراج يتفق مع الأجهزة الرقابية والمحاسبية على تفعيل إقرارات الذمة المالية ...
ليبيا
بالفيديو: متظاهرون ينصبون المشانق في ساحة الشهداء ببيروت
عربى
إحصائية لوزارة العمل: خريجو الجامعات الأعلى بين الباحثين عن عمل.. والإناث ضعف ...
ليبيا
تصريح الفخر لغوارديولا عقب إقصاء ريال مدريد
رياضة عالمية
عدد قياسي من النساء المرشحات لانتخابات مجلس النواب الأميركي
دولى
القبض على سجين فر قبل 46 عاما
منوعات
قوة حماية طرابلس تتهم «الإخوان» بـ«تشويه القادة وإنهاك الدولة»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: كمية فيروس «كورونا» عالية لدى الأطفال دون الخامسة