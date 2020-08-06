صندوق النقد يحض لبنان على تخطي العقبات في النقاش حول إصلاحات أساسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 07:57 مساء
مقر صندوق النقد الدولي. (الإنترنت)

حضّ صندوق النقد الدولي، الخميس، لبنان على تخطي العقبات في النقاش حول إصلاحات أساسية، بعد الانفجار الضخم الذي دمر مرفأ بيروت وأوقع 137 قتيلًا على الأقل وأكثر من خمسة آلاف جريح.

وشدد الصندوق في بيان، على أنّه «من الضروري تخطي العقبات في المحادثات حول إصلاحات أساسية ووضع برنامج جدي لإنعاش الاقتصاد»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتعثرت المفاوضات بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي منذ أسابيع بسبب عدم تقديم الوفد اللبناني المفاوض رؤية موحدة حول تقديرات الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم.

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