تباين أسعار النفط وسط مخاوف من ارتفاع إصابات «كورونا»

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، (أرشيفية: رويترز)

تباينت أسعار النفط، اليوم الخميس، إذ عوض انخفاض الدولار الأميركي أثر بعض المخاوف من أن الطلب على الوقود قد يتعثر بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.19% إلى 42.11 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو ما يعادل 0.44% إلى 45.37 دولار للبرميل من أدنى مستوى خلال الجلسة عند 45.10 دولار، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وصعد الخامان القياسيان بأكثر من 1% يوم الأربعاء لأعلى مستوياتهما منذ السادس من مارس، ليكملا ارتفاعا استمر على مدى أربعة أيام، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن انخفاض فاق المتوقع بكثير في مخزونات النفط الأميركية.

ويدعم انخفاض الدولار في الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار النفط، ونظرا لأن العقود الآجلة للنفط مسعرة بالدولار، تميل أسعار الخام للارتفاع لتعويض انخفاض العملة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أكبر هبوط شهري بالنسبة المئوية في عشر سنوات في يوليو، ويتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن يواصل الانخفاض في العام القادم. وتراجع المؤشر على مدى الجلسات الثلاث الماضية وهو منخفض بنسبة 0.16% يوم الخميس.