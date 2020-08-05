لبنان: احتياطات الحبوب لا تكفي لأكثر من شهر

صورة جوية تظهر الأضرار الهائلة التي لحقت بصوامع الحبوب بميناء بيروت جراء الانفجار. 5 أغسطس 2020 . (فرانس برس)

أعلنت وزارة الاقتصاد في لبنان أن احتياطات البلاد من الحبوب لا تكفي ‭‭‬‬لأكثر من شهر، بعدما دمر انفجار وقع في ميناء بيروت صومعة الحبوب الرئيسية في البلاد.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، إن لدى بلاده «احتياطات من الحبوب تكفي ‭‭‬‬لأقل قليلاً من شهر‭‭‬‬، ونبحث حاليًا عن مساحات تخزين».

وأضاف: «إن لبنان يحتاج إلى مخزونات تكفي لثلاثة أشهر على الأقل لضمان أمنه الغذائي».

من جانبه أعلن «الصليب الأحمر» اللبناني، اليوم الأربعاء، أن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي ألحق أضرارًا كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح.

وذكر «الصليب الأحمر» في بيان نقلة وكالة «فرانس برس»: «حتى الآن أُصيب أكثر من أربعة آلاف شخص وقُتل أكثر من 100 شخص»، مشيرًا إلى أن فرقه لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.

وأُعلِنت العاصمة اللبنانية مدينة «منكوبة» وتلتزم الحداد اليوم على ضحايا الانفجار الذي قال المعهد الأميركي للجيوفيزياء إن أجهزة الاستشعار الخاصة به سجلته على أنه زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر. وتوالت ردود الفعل من مختلف أنحاء العالم للتضامن مع لبنان وعرض المساعدات إثر الانفجار.