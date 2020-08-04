إصابات «كورونا» تلقي بظلالها على تعافي طلب الوقود وتهبط بالنفط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 10:10 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، (أرشيفية: رويترز)

 تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط بواعث قلق من أن موجة جديدة من إصابات «كوفيد-19» في أنحاء العالم قد تنال من تحسن في الطلب على الوقود وسط إغلاقات شاملة أشد صرامة، وفي وقت يعمد فيه منتجون كبار إلى زيادة الإمدادات.

وكانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة أربعة سنتات بما يعادل 0.1% إلى 40.97 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود خام برنت 11 سنتًا أو 0.3% لتسجل 44.04 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

يأتي التراجع بعد أن صعد غرب تكساس 1.8% وبرنت 1.5%، أمس الإثنين، بفضل بيانات أفضل من المتوقع للنشاط الصناعي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة أظهرت خروج المصانع من أسوأ التداعيات المبكرة لجائحة فيروس «كورونا».

وقال لاخلان شو، مدير بحوث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني: «على صعيد الطلب، حصلنا على (بيانات) مشجعة لقطاع التصنيع العالمي... لكن مازال هناك بعض الأدلة على تعثر تعافي الطلب على النفط في بضع أسواق مع تجدد تنامي كوفيد-19».

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