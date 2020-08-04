«الأردنية» تحدد 5 دول لاستئناف رحلاتها بعد توقف 5 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 09:59 صباحا
طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية تهبط في مطار دبي الدولي في 8 يوليو 2020. (أ ف ب)

حددت الخطوط الجوية الملكية الأردنية كلًّا من إيطاليا وقبرص وكندا وماليزيا وتايلاند لاستئناف رحلاتها الجوية في الأيام المقبلة بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد». 

وستبدأ الخطوط الملكية بتسيير رحلاتها إلى كل من إيطاليا وقبرص اعتبارًا من السبت، وإلى كندا في 13 من الشهر الحالي، وماليزيا وتايلاند في الأول من سبتمبر المقبل، وفقًا لـ«فرانس برس». 

الأردن يحدد قائمة «الدول الخضراء»
وأعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن هيثم مستو، في 26 من يوليو الماضي، استئناف الرحلات الجوية مع 22 دولة صنفت «خضراء» اعتبارًا من الخامس من أغسطس. 

وحددت الحكومة الأردنية الشهر الماضي قائمة بـ«الدول الخضراء»، أي البلدان ذات الوضع الوبائي المنخفض الخطورة، وسيسمح بالسفر منها وإليها. 

وتضم اللائحة 22 دولة بينها 12 دولة كانت تربطها رحلات مباشرة مع الأردن. وتشمل لائحة «الدول الخضراء» النمسا وكندا والصين وقبرص والدنمارك وإستونيا وجورجيا وألمانيا وغرينلاند وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو ونيوزيلندا والنروج وسويسرا وتايوان وتايلاند. 

إجراءات الدخول إلى الأردن والمغادرة
وأوضح مستو أن «القادمين من الدول الخضراء لن يحتاجوا إلى حجر صحي مدته 14 يومًا، إنما هناك إجراءات منها فحص الـ(بي سي آر) قبل المغادرة»، مشيرًا إلى أن «قائمة الدول الخضراء قد تتغير كل أسبوعين».

وبحسب وزير النقل الأردني خالد سيف فإن «المسافر القادم للأردن سيتعهد بأنه قد قضى 14 يومًا في الدولة الخضراء، وهناك غرامة 10 آلاف دينار (أكثر من 14 ألف دولار)، إذ تبين أن المعلومات غير دقيقة»، مشيرًا إلى أن «الطائرات ستعمل بسعتها الكاملة». 

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وعلقت السلطات الأردنية في 17 مارس الماضي الرحلات الدولية وأغلقت المطارات وذلك بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».

ومازال الأردن نسبيًّا بمنأى عن تفشٍ واسع للوباء مع تسجيله 1218 إصابة مؤكدة بالفيروس و11 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

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