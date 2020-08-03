الدولار يصعد بعد أسوأ شهر في 10 سنوات

ورقات نقدية فئة 100 دولار أمريكي. (أرشيفية: الإنترنت).

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات اليوم الاثنين حيث تضافرت موجة خروج من مراكز مدينة كثيفة مع طلب على العملة كملاذ آمن ليعطيها فرصة لالتقاط الأنفاس بعد شهر كان الأسوأ لها في عشر سنوات.

وحسب وكالة «رويترز»، فقد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة عملات رئيسية، أكثر من 4% في يوليو، في أسوأ شهر له منذ سبتمبر2010. والمؤشر منخفض 10% عن ذروة مارس.

كان صافي المراكز المدينة للمضاربين في الدولار الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2011 عند 24.27 مليار دولار، حسبما تظهره حسابات أجرتها «رويترز» وبيانات من لجنة تداول العقود الآجلة الأميركية.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 % يوم الاثنين، وارتفعت العملة الأميركية مقابل جميع عملات سلة المؤشر. وسجل اليورو 1.1763 دولار في المعاملات الصباحية بلندن، لينزل عن ذروة عامين 1.1908 دولار المسجلة الأسبوع الماضي.

ورقة نقدية فئة دولار أمريكي في صورة توضيحية التقطت يوم 26 مايو أيار 2020. تصوير: دادو روفيتش - رويترز.