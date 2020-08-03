النفط يتراجع بفعل المخاوف من تخمة مع زيادة إنتاج «أوبك+»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 10:45 صباحا
مضخة نفط، (أرشيفية: الإنترنت)

  تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بفعل المخاوف من تخمة معروض، إذ تتجه «أوبك» وحلفاؤها لتقليص تخفيضات الإنتاج في أغسطس، بينما ينبئ تنامي إصابات «كوفيد-19» في أنحاء العالم بتحسن أبطأ للطلب.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 27 سنتًا بما يعادل 0.6% إلى 43.25 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 34 سنتًا أو 0.8% لتسجل 39.93 دولار، وفق وكالة «رويترز».

كان برنت ارتفع للشهر الرابع في يوليو، في حين زاد الخام الأميركي للشهر الثالث مع صعود كلا الخامين من المستويات بالغة التدني لشهر أبريل، عندما كانت مناطق واسعة من العالم تحت إجراءات الإغلاق الشامل بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للبحوث في نيسان للأوراق المالية: «القلق يساور المستثمرين حيال تخمة المعروض حيث من المقرر أن تبدأ (أوبك+) تقليص تخفيضات الإنتاج هذا الشهر، ومن المرجح أن يشجع تعافٍ في أسعار النفط من مستويات قياسية منخفضة منتجي النفط الصخري الأميركيين على زيادة الإنتاج». وأضاف: «المخاوف حيال عودة إصابات فيروس كورونا للارتفاع تثقل كاهل أسواق النفط أيضًا».

وارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أكثر من مليون برميل يوميًّا في يوليو مع إنهاء السعودية وأعضاء خليجيين آخرين قيودًا طوعية إضافية على المعروض فوق المبرم في اتفاق بقيادة «أوبك». واستقر إنتاج النفط الروسي دون تغير في يوليو مقارنة مع مستويات يونيو، حسبما ذكرته وزارة الطاقة يوم الأحد. ومن المقرر أن تزيد مجموعة «أوبك+» التي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، الإنتاج في أغسطس، لتضخ نحو 1.5 مليون برميل يوميًّا إضافية في المعروض العالمي.

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