ارتفاع إنتاج النفط الروسي إلى 9.37 مليون برميل يوميا في يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 08:48 صباحا
حقل نفط روسي. (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.37 مليون برميل يوميا في يوليو مقابل 9.32 مليون برميل يوميا في يونيو.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الوزارة الإشارة إلى ارتفاع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 39.63 مليون طن في يوليو مقابل 38.16 مليون في يونيو، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

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وخلص مسح أجرته «رويترز» إلى أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع بنحو مليون برميل يوميا في يوليو، وذلك بعد أن أوقفت السعودية وأعضاء خليجيين آخرين القيود الإضافية الطوعية على إنتاجهم، في حين كان تقدم أعضاء آخرين محدودا، فيما يتعلق بتحسين الامتثال.

 ووجد المسح أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول البالغ عددهم 13 ضخوا 23.32 مليون برميل يوميا في المتوسط في يوليو، بارتفاع قدره 970 ألف برميل يوميا عن قراءة معدلة في يونيو، والتي كانت الأدنى منذ 1991.

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