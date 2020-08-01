الذهب يرتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق

ارتفع الذهب ليحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ أثار تراجع الدولار وأرقام اقتصادية سلبية من كل حدب وصوب نزوحا نحو المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا، والذي في سبيله لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ فبراير 2016.

وصعدت الفضة 2.3% إلى 24.08 دولار للأوقية «الأونصة»، وتتجه لزيادة شهرية بنحو 33%، وهي الأعلى على الإطلاق في إحصاءات تعود للعام 1982، مدعومة بالطلب الاستثماري والصناعي، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1971.83 دولار للأوقية، في حين جرت تسوية الذهب في العقود الأميركية الآجلة بزيادة 1% إلى 1985.9 دولار.

وربح البلاديوم 0.4% إلى 2090.60 دولار، وماض نحو صعود شهري بأكثر من 8%، وهو الأول في خمسة أشهر، كما ربح المعدن الأصفر منذ بداية العام نحو 30%، مدعوما بانخفاض أسعار الفائدة عالميا وتحفيز واسع الانتشار من البنوك المركزية، وهو ما زاد الدعم للذهب الذي يعتبر ملاذا من التضخم وانخفاض العملة، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 0.5% إلى 898.66 دولار للأوقية، لكنه متجه لتسجيل أكبر مكاسبه الشهرية منذ يناير 2017.

وصعدت الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار الثلاثاء الماضي، وهي مرتفعة 10% منذ بداية الشهر، ويتجه الدولار صوب تسجيل أسوأ أداء شهري في عشر سنوات تقريبا.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي تكبد في الربع الثاني من العام أكبر ضرر منذ الكساد الكبير بسبب الجائحة، في حين يتأهب المستثمرون لوضع سياسي ضبابي بالبلاد.