أسعار النفط ترتفع لتحقق مكاسب شهرية

ارتفعت أسعار النفط لتحقق مكاسب شهرية، مدعومة بأنباء عن أن تخفيضات إنتاج النفط الأميركي في مايو كانت الأكبر على الإطلاق، وجرت تسوية خام برنت بزيادة 37 سنتا، أي ما يعادل 0.9% إلى 43.31 دولار للبرميل.

وصعد الخام الأميركي 35 سنتا، أو 0.9%، إلى 40.27 دولار بعد نزوله 3.3% في الجلسة السابقة، ليرتفع أيضا عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من يوليو الجاري.

وسجل خام برنت صعودا للشهر الرابع على التوالي وسجل الخام الأميركي ارتفاعا لشهر ثالث، إذ زاد كلاهما من قاعين في أبريل عندما كانت غالبية مناطق العالم في حالة إغلاق بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وبحسب تقرير شهري أصدرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الجمعة، هوى إنتاج النفط الخام الأميركي في مايو، إذ نزل بمقدار قياسي بلغ مليوني برميل يوميا إلى عشرة ملايين برميل يوميا.