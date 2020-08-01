«أبل» تتجاوز «أرامكو» لتصبح أعلى شركة في القيمة السوقية بالعالم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 10:16 صباحا
شعار «أبل» خارج قاعة بيل غراهام في سان فرانسيسكو، 7 سبتمبر 2016 (ا ف ب)

قفز سهم شركة أبل بأكثر من 10% إلى قمة غير مسبوقة، بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، مما ساعد الشركة المصنعة لهواتف أيفون على تخطي عملاق النفط السعودي شركة «أرامكو»، لفترة وجيزة، لتحتل مكانة أعلى شركة في القيمة السوقية بالعالم.

وأنهى سهم «أبل» الجلسة أمس الجمعة عند 425.04 دولار، ما يجعل رأسمالها السوقي عند 1.82 تريليون دولار، استنادا إلى عدد الأسهم الذي ورد في إفصاح دوري للشركة، حسب وكالة «رويترز».

وهذا أكبر صعود يومي بالنسبة لـ«أبل» منذ 13 مارس، وأضاف 172 مليار دولار إلى رأسمالها السوقي خلال الجلسة، وهي زيادة تفوق وحدها إجمالي القيمة السوقية لشركة «أوراكل».

وبحسب بيانات رفينيتيف، يبلغ رأس المال السوقي لـ«أرامكو» السعودية، التي صارت أكثر الشركات المدرجة قيمة منذ طرحها العام الماضي، 1.76 تريليون دولار وفق آخر إغلاق.

وبعد أن أعادت «أبل» شراء أسهم بقيمة 16 مليار دولار في ربع السنة المنتهي في يونيو، فإن عدد الأسهم غير المدرجة التي لديها أربعة مليارات و275 مليونا و634 ألف سهم حتى 17 يوليو، بحسب الإفصاح.

وبالزيادة التي حققها السهم يوم الجمعة، يكون قد زاد 45% منذ بداية العام، إذ يراهن المستثمرون على أنها وشركات تكنولوجية أميركية أخرى ستخرج من جائحة فيروس «كورونا» أقوى من منافسين أصغر حجما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ألمانيا تدعو الولايات المتحدة إلى عدم عرقلة تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا
ليبيا
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى أول أيام عيد الأضحى
عربى
رفع الحصانة عن سالفيني تمهيدا لمحاكمته لمنعه دخول مهاجرين إيطاليا
دولى
الوباء يسرق بهجة «تزوليقة العيد» في سبها
ليبيا
العدد 245 - 246 من جريدة «الوسط»: هل يجد الليبيون ضالتهم في الطبعة الثانية من ...
ليبيا
ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
ثلاثون عاماً على غزو صدام حسين للكويت
عربى
«الرئاسي»: حظر تجول تام لمدة 5 أيام اعتبارا من الرابعة مساء الجمعة
ليبيا
«الهيب هوب» في الإمارات تبحث عن صوتها الخاص
ثقافة وفن
«فرانس برس»: حج صحي أكثر من أي وقت مضى بسبب فيروس كورونا المستجد
عربى
بيلاروسيا: عناصر «فاغنر» الموقوفين كانوا يخططون لأعمال إرهابية
دولى
مديرية أمن بنغازي: صلاة عيد الأضحى في 15 ساحة فقط وتمنع في المساجد
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فاعلية كبيرة للقاح «أسترا زينيكا» المضاد لـ«كوفيد-19»