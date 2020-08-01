«أبل» تتجاوز «أرامكو» لتصبح أعلى شركة في القيمة السوقية بالعالم

شعار «أبل» خارج قاعة بيل غراهام في سان فرانسيسكو، 7 سبتمبر 2016 (ا ف ب)

قفز سهم شركة أبل بأكثر من 10% إلى قمة غير مسبوقة، بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، مما ساعد الشركة المصنعة لهواتف أيفون على تخطي عملاق النفط السعودي شركة «أرامكو»، لفترة وجيزة، لتحتل مكانة أعلى شركة في القيمة السوقية بالعالم.

وأنهى سهم «أبل» الجلسة أمس الجمعة عند 425.04 دولار، ما يجعل رأسمالها السوقي عند 1.82 تريليون دولار، استنادا إلى عدد الأسهم الذي ورد في إفصاح دوري للشركة، حسب وكالة «رويترز».

وهذا أكبر صعود يومي بالنسبة لـ«أبل» منذ 13 مارس، وأضاف 172 مليار دولار إلى رأسمالها السوقي خلال الجلسة، وهي زيادة تفوق وحدها إجمالي القيمة السوقية لشركة «أوراكل».

وبحسب بيانات رفينيتيف، يبلغ رأس المال السوقي لـ«أرامكو» السعودية، التي صارت أكثر الشركات المدرجة قيمة منذ طرحها العام الماضي، 1.76 تريليون دولار وفق آخر إغلاق.

وبعد أن أعادت «أبل» شراء أسهم بقيمة 16 مليار دولار في ربع السنة المنتهي في يونيو، فإن عدد الأسهم غير المدرجة التي لديها أربعة مليارات و275 مليونا و634 ألف سهم حتى 17 يوليو، بحسب الإفصاح.

وبالزيادة التي حققها السهم يوم الجمعة، يكون قد زاد 45% منذ بداية العام، إذ يراهن المستثمرون على أنها وشركات تكنولوجية أميركية أخرى ستخرج من جائحة فيروس «كورونا» أقوى من منافسين أصغر حجما.