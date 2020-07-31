الذهب يتجه نحو تحقيق أفضل أداء منذ 4 سنوات ونصف السنة

سبائك من الذهب. (أرشيفية: رويترز)

ارتفع الذهب اليوم الجمعة متجها صوب تحقيق أفضل أداء شهري منذ أربع سنوات ونصف، إذ انخفض الدولار أكثر بعد بيانات أميركية سلبية، أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1967.53 دولار للأوقية، بعد أن أوقف سلسلة مكاسب استمرت على مدى تسع جلسات أمس الخميس، وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1% إلى 1961.30 دولار.

ونزل الدولار الأميركي لأدنى مستوى في عامين، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء شهري في عشر سنوات، مما يقلص تكلفة المعدن الثمين للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وبخلاف بيانات أميركية أظهرت تسجيل أكبر انكماش اقتصادي، فيما لا يقل عن 73 عاما في الربع الثاني، وارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية، تضرر الدولار أيضا إذ أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر لها أن تُجري في الثالث من نوفمبر المقبل.

سعي المستثمرين للذهب

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني، جون شارما، إن الناتج المحلي الإجمالي الضعيف للربع الثاني يبرز نقطة ضعف الاقتصاد، ويسعى المستثمرون إلى ملجأ في الذهب، مضيفا أن تفاقم وضع الوباء، وتصاعد التوتر الجيوسياسي وانخفاض الدولار أكثر قد يدفع الذهب فوق مستوى ألفى دولار.

وارتفع الذهب أكثر من 10% منذ بداية الشهر الجاري، محققا أكبر مكسب شهري بالنسبة المئوية منذ فبراير 2016، وصعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار يوم الثلاثاء.

وتصل القفزة بمكاسب الذهب منذ بداية العام إلى نحو 30%، مدفوعة بتفاقم الجائحة وانخفاض أسعار الفائدة عالميا، في ظل تحفيز واسع الانتشار من البنوك المركزية؛ نظرا لأن المعدن الأصفر يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3% إلى 23.62 دولار للأوقية، وتمضي على مسار تسجيل أفضل أداء شهري على الإطلاق، بارتفاع 30% مع تلقيها دعما إضافيا من آمال بانتعاش الأنشطة الصناعية. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 903.87 دولار، وربح البلاديوم 0.3% إلى 2090.01 دولار.