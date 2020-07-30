«رويترز»: الذهب يتراجع مع تحركات للمركزي الأميركي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» بدعم الاقتصاد الذي عصف به فيروس كورونا مما دعم الإقبال على المخاطرة، فيما يقول محللون إن المعدن الأصفر يواجه مقاومة في الأمد القصير لاختراق المستوى النفسي البالغ ألفي دولار.

وحد من تقدم الذهب ارتفاع الأسهم الآسيوية التي اقتدت بصعود وول ستريت، ويشير محللون إلى أن الذهب ارتفع ما يزيد على 28% منذ بداية العام ويلقى الدعم بشكل جيد من انخفاض الدولار، وتفاقم الجائحة واحتمال تقديم المزيد من التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.1% إلى 23.90 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3% إلى 921.76 دولار وتراجع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2122.44 دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1957.17 دولار للأوقية (الأونصة) وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1950.60 دولار، وقفز الذهب اليوم الأربعاء بعد أن تعهد المركزي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر في الوقت الذي يثبط فيه الارتفاع السريع للإصابات بفيروس كورونا الآمال في انتعاش اقتصادي، ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الذي لا يدر عائدا.