أسعار النفط تهبط وسط مخاوف من ارتفاع الإصابات بكورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 11:53 صباحا

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ تأثرت سلبا بمخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم قد يهدد تعافيا في الطلب على الوقود في الوقت الذي يبدأ فيه منتجون كبار للتو زيادة الإنتاج.

ونزل عقد خام برنت استحقاق أكتوبر وهو الأكثر نشاطا سنتين أو ما يوازي 0.05% إلى 44.07 دولار للبرميل، وتراجع عقد برنت، الذي ينتهي أجله غدا الجمعة، سبعة سنتات إلى 43.68 دولار في تعاملات هزيلة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 41.22 دولار للبرميل وارتفع الخامان القياسيان يوم الأربعاء بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن أكبر انخفاض في أسبوع واحد في مخزونات الخام بالولايات المتحدة منذ ديسمبر.

وقال المحلل لدى «أواندا» جيفري هالي: «كان يجب على النفط أن يبلي أفضل من ذلك بكثير بعد الانخفاض الضخم في مخزونات الخام الأميركية بما يزيد على عشرة ملايين برميل، وكذلك العوامل المواتية من دولار أميركي أضعف بكثير».

وأضاف: «ربما يرجع الأمر إلى أن أسواق النفط تضع في الحسبان مخاطر أعلى من تراجع اقتصادي في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بسبب كوفيد-19».

وارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، في مقابل توقعات بانخفاض المخزونات، مما يسلط الضوء على الطبيعة غير المستقرة لانتعاش الطلب على الوقود في أكبر مستهلك في العالم للخام، وشهدت أسعار النفط ثباتا اليوم الخميس بفعل مخاوف إزاء الطلب مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مما يثير احتمال إعادة فرض إجراءات عزل عام.

وتجاوزت الوفيات بـ«كوفيد-19» مستوى 150 ألف حالة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، بينما تسجل البرازيل، ثاني أسوأ مركز للتفشي في العالم، أرقاما قياسية لأعداد الإصابات المؤكدة والوفيات. وبلغت الإصابات في أستراليا مستوى قياسيا اليوم.

تأتي الضربة المحتملة لتعافي الطلب في الوقت الذي تتأهب فيه منظمة البلدان المصدرة البترول «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك+» لزيادة الإنتاج في أغسطس، مما يضيف نحو 1.5 مليون برميل يوميا إلى الإمدادات العالمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية توثق وفاة 106 مدنيين جراء النزاع المسلح في ليبيا خلال الربع ...
ليبيا
ولد في ليبيا ... بريطانيا تعين ريتشارد مور رئيسا لجهاز المخابرات «إم.آي.6»
دولى
بالصور: بلدية بنغازي تشرع في ترميم بيت المدينة الثقافي
ثقافة وفن
زوجة جيف بيزوس السابقة تتبرع بـ1.7 مليار دولار من ثروة «أمازون»
منوعات
فيديو.. انطلاق مناسك الحج في السعودية في ظل إجراءات غير مسبوقة بسبب «كورونا»
عربى
ماذا قال مدرب كروتوني عن «بن علي» بعد التأهل لـ«الكالتشيو»؟
رياضة محلية
«بورنموث» يلجأ إلى القضاء بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي
رياضة عالمية
باشاغا: نتعاون مع النائب العام لمحاسبة «مسؤولين كبار» في الدولة
ليبيا
شخصيات رياضية ليبية ينعون عبدالمجيد أبوشويسة أبولائحة
رياضة محلية
تعرف على خريطة الوضع الوبائي في ليبيا بعد تسجيل 190 إصابة جديدة بكورونا
ليبيا
البحرية الأميركية: التدريبات الإيرانية في مياه الخليج متهورة وغير مسؤولة
دولى
الحجاج يمضون ساعات العزل الأخيرة قبل بدء المناسك في مكة
عربى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هؤلاء لا يمكن تطعيمهم بلقاح «كورونا»