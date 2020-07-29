الاحتياطي الفدرالي الأميركي: الوتيرة المستقبلية للاقتصاد «غامضة بشكل استثنائي»

جيروم باول. (الإنترنت)

اعتبر رئيس المصرف المركزي الأميركي جيروم باول، الأربعاء، أن الوتيرة المستقبلية لاقتصاد البلاد «غامضة بشكل استثنائي»، وحثّ على اتخاذ إجراءات «على جميع الأصعدة للمساعدة» على تحقيق تعافٍ حقيقي.

وقال جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجنة السياسات المالية، إن «تزايد الإصابات بالفيروس والتدابير المتخذة للسيطرة عليه، بدأت تؤثر على الاقتصاد». وشدد على أن التعافي الحقيقي «يعتمد في جزء كبير على نجاحنا في السيطرة على الفيروس»، كما شدد على «ضرورة دعم إضافي للموازنة»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الاحتياطي الفدرالي في بيان بختام اجتماعه النقدي «ترتبط وتيرة الانتعاش الاقتصادي بشكل وثيق بتطور الوباء». وشدد على أنه سيبقي معدلات الفائدة قريبة من الصفر «إلى حين الثقة بأن الاقتصاد قد تخطى الأحداث الأخيرة وهو في طريقه لتحقيق أهداف التوظيف القصوى واستقرار الأسعار».