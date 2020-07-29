تباين أسعار النفط بعد زيادة قياسية في حالات «كورونا» بولايات أميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 09:39 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، (أرشيفية: رويترز)

تباينت أسعار النفط اليوم الأربعاء، فيما أدت زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض الولايات الأمريكية لتنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم، مما محا المكاسب المبكرة التي حققها النفط عقب انخفاض مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات ما يوازي 0.1% إلى 43.25 دولار للبرميل، بعد انخفاض 0.4% يوم الثلاثاء، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات، ما يعادل 0.2% إلى 40.98 دولار للبرميل، وكانت قد فقدت 1.4% في الجلسة السابقة، حسب «رويترز».

وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 6.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 531 مليون برميل، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكييوم الثلاثاء.

وكان محللون يتوقعون زيادة 357 ألف برميل، وتصدر بيانات الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء، لكن تنامي الإصابات بالفيروس يبقي المخاوف من انخفاض الطلب على النفط قائمة، ما يقود لتخمة في السوق.

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