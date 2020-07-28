الاسترليني يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 06:08 مساء

صعد الجنيه الاسترليني أثناء التعاملات، اليوم الثلاثاء، مقتربا من أعلى مستوى له في أربعة أشهر أمام الدولار الأميركي، بدعم من أنباء إيجابية بشأن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وارتفع الاسترليني 0.4% إلى 1.2930 دولار، قرب أعلى مستوى له منذ الحادي عشر من مارس الماضي البالغ 1.2977 دولار، وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.3% إلى 1.1715 دولار، متراجعا عن أعلى مستوى له في عامين عند 1.1781 دولار الذي سجله أمس الإثنين، وارتفع الدولار بنفس النسبة مقابل الجنيه الاسترليني والين الياباني، وسجل الدولار النيوزيلندي أكبر انخفاض مقابل الدولار، إذ تراجع بنسبة 0.6% إلى 0.6644 دولار.

تراجع اليورو عن أعلى مستوياته في عامين، اليوم الثلاثاء، إذ انخفضت عمليات بيع الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» المقرر لمدة يومين، والذي يتوقع المستثمرون خلاله أن يؤكد المجلس التزامه بتوقعاته.

ومن المستبعد حدوث تغييرات على صعيد السياسة النقدية، لكن المتعاملين يتكهنون بوقوع تغيير حيال التأكيد على التوقعات المستقبلية خلال الاجتماع، الذي يبدأ اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة «رويترز».

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