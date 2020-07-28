اكتشاف حقل غاز جديد قبالة ساحل مصر

شعار شركة توتال الفرنسية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «توتال» الفرنسية اليوم الثلاثاء التوصل إلى كشف غاز طبيعي في حقل قبالة ساحل مصر مع شريكتيها «بي.بي» و«توتال».

وذكرت أن الاكتشاف في بئر بشروش في امتياز شمال الحماد على بعد 11 كيلومترا من الساحل المصري، ولكل من «إيني» و«بي.بي» حصة 37.5% في امتياز شمال الحماد، بينما تبلغ حصة توتال 25%، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت «إيني» الإيطالية اكتشاف بئر غاز طبيعية أيضا في منطقة امتياز شمال الحماد بالمياه المصرية في دلتا النيل، ويحمل اسم «بشروش»، ويضم عمودا من الغاز بسمك 152 مترًا، وستخضع هذه البئر للإنتاج.