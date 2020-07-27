أسعار النفط تتراجع وسط التوترات بين أميركا والصين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 10:20 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية بصورة (أرشيفية: رويترز).

انخفضت أسعار النفط اليوم الإثنين مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما دفع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين في اتجاه أصول الملاذ الآمن.

ونزل خام برنت ثمانية سنتات أو 0.2% إلى 43.26 دولار للبرميل، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبع سنتات ما يعادل 0.2% إلى 41.22 دولار، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

ويعكس الهبوط في أسعار النفط التراجع في أسواق المال على نطاق أوسع في آسيا وسط مخاوف بشأن تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم عقب إغلاق قنصليتين في هيوستن وتشنغدو، وفي الوقت ذاته تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا 16 مليونا.

تحسن في الطلب
ويظل برنت في سبيله لتسجيل رابع مكسب شهري في يوليو، في حين يتجه الخام الأميركي للصعود للشهر الثالث على التوالي؛ بفضل تخفيضات غير مسبوقة للإمدادات من منظمة أوبك وحلفائها دعمت الأسعار، كما يتراجع الإنتاج في الولايات المتحدة.

وتحسن الطلب على النفط إلى حد ما، بعد التراجع الحاد في الربع الثاني، مما دعم الأسعار، ولكن ثمة تفاوت على الطريق صوب التعافي مع العودة إلى وقف أنشطة اقتصادية في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى في العالم مما يكبح الاستهلاك.

وشجع تعافي أسعار النفط من المستويات المتدنية في وقت سابق من العام أكبر المنتجين في العالم على زيادة الإنتاج والصادرات من جديد.

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