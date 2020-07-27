الاقتصاد الأميركي في مواجهة كوفيد - 19: ركود ثم توقعات بانتعاش قريب

أميركية عاطلة عن العمل أمام مكاتب دائرة التوظيفات، واشنطن، 16 يوليو 2020 (أ ف ب).

قدر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الأحد أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيبلغ حوالى 20% في الربعين الثالث والرابع، على الرغم من تباطؤ التعافي جراء تفشي وباء كوفيد-19.

وقال لاري كودلو لشبكة «سي إن إن»: «لا أنكر أن بعض هذه الولايات، النقاط الساخنة (للوباء) خففت الانتعاش. لكن الصورة تبدو بشكل عام إيجابية للغاية»، مشيرا إلى أن الانتعاش بعد الركود العميق يتحقق، وفق «فرانس برس».

وأضاف «ما زلت أتوقع أن معدل النمو سيبلغ 20% في الربعين الثالث والرابع». ومن المقرر أن تنشر الإدارة الأميركية الخميس تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، والذي اتسم بإغلاق الاقتصاد في ذروة الأزمة الصحية في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

قفزة كبيرة في مبيعات التجزئة

وقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش خلال هذه الفترة (أبريل - يونيو) بنسبة 37% على أساس سنوي. وأقر كودلو بأن وتيرة الانتعاش قد تكون موضع جدل، لكنه لفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية تظهر حدوث انتعاش، مشيرا بشكل خاص إلى قفزة كبيرة في مبيعات التجزئة في مايو ويونيو بالإضافة إلى الانتعاش القوي لقطاع صناعة السيارات.

وكان الاحتياطي الفدرالي أظهر حذرا حتى الآن بشأن وتيرة الانتعاش للنصف الثاني من العام. وتوقع انكماشًا بنسبة 6,5% بالنسبة لعام 2020.

ودخلت الولايات المتحدة في ركود خلال فبراير. ولتخفيف أثر الصدمة الاقتصادية الناتجة من الأزمة الصحية، أقر الكونغرس نهاية مارس خطة إنعاش هائلة بقيمة 2200 مليار دولار. وتشمل الخطة خصوصا توزيع مساعدات مالية على الأميركيين وتخصيص 349 مليارا للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأقرت خطة دعم ثانية بقيمة تناهز 500 مليار دولار نهاية أبريل.

مخصصات بطالة فردية

ومنحت الحكومة مخصصات بطالة فردية بقيمة 600 دولار أسبوعيا، لكن هذا الإجراء ينتهي في 31 يوليو. ويناقش الديمقراطيون والجمهوريون منذ أسابيع خطة دعم جديدة ستسمح خصوصا بتمديد منحة البطالة.

وأشار وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأحد على قناة «فوكس نيوز» إلى أنه من المزمع خفض قيمة المنحة. وقال «ببساطة، لن يكون من العدل استعمال أموال دافعي الضرائب لمنح أموال للناس حتى يبقوا في المنزل، وقيمة هذه الأموال أعلى من دخلهم لو عملوا ووجدوا وظيفة». واقترحت إدارة ترامب منحة بـ70% من قيمة آخر راتب تلقاه الفرد.

خطة إنعاش جديدة

ورغم الاختلافات، قال منوتشين إنه متفائل في ما يخص خطة الإنعاش الجديدة، وأشار إلى أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ ينوون تقديم مشروع القانون الاثنين. وتخوض إدارة ترامب سباقا مع الوقت، إذ تجري الانتخابات الرئاسية بعد 100 يوم فقط.

وشدّد وزير الخزانة على أن هدف الخطة مساعدة الشركات الأكثر هشاشة والعاطلين من العمل. وعند سؤاله عن إمكان إقرار خفض جديد في الضرائب وتقليص تكاليف الضمان الاجتماعي، أوضح منوتشين أن «التحويل المباشر للأموال آلية أسرع لتقليص الضرائب عن الجميع مقارنة بخفض تكاليف الضمان الاجتماعي».