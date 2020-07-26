أكبر مجموعة للسياحة والسفر بأوروبا تلغي جميع الرحلات للبر الإسباني حتى 9 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 06:58 مساء
طائرة تابعة لشركة توي، أكبر مجموعة للسياحة والسفر في أوروبا. (الإنترنت)

قالت توي، أكبر مجموعة للسياحة والسفر في أوروبا، الأحد، إنها قررت إلغاء جميع رحلات العطلات المتجهة إلى البر الرئيسي الإسباني حتى التاسع من أغسطس المقبل، في تحديث لإرشادات السفر صدر بعد أن فرضت بريطانيا الحجر الصحي على العائدين من هناك.

وقالت الشركة في بيان «توي بريطانيا اتخذت قرار إلغاء جميع رحلات العطلات إلى البر الرئيس الإسباني حتى التاسع من أغسطس 2020»، وفق وكالة رويترز.

وأضاف البيان «ندرك كم يتطلع عملاؤنا لعطلاتهم في الخارج وسيتسنى للبعض توفيق أوضاعه مع قيود الحجر الجديدة، وبالتالي فكل من يودون السفر إلى جزر البليار وجزر الخالدات (الكناري)، سيتمكنون من ذلك كما هو مخطط له اعتبارا من الاثنين 27 يوليو»،.

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