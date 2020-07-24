أكثر من مليون طلب جديد لإعانات البطالة في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 04:17 مساء
أميركيون أمام مركز لتقديم طلبات إعانات البطالة بولاية كنتاكي. 19 يونيو 2020. (فرانس برس)

قدّم مليون و420 ألف أميركي طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بعد أسابيع من تراجع تلك الأعداد، وفق ما أعلنت وزارة العمل الخميس، وسط ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» على مستوى البلاد.

وجاء ارتفاع أرقام البطالة بعكس توقعات المحللين الذين ترقبوا أسبوعا آخر من انخفاض عدد الطلبات، التي بلغت أعلى مستوياتها في مارس عندما أغلقت الأنشطة التجارية لاحتواء انتشار العدوى.

ويضاف إلى الحصيلة 974 ألفا و999 شخصا في 49 ولاية تقدموا بطلبات للحصول على إعانات، ضمن برنامج خاص للعمال غير المستوفين للشروط، في زيادة بنحو 20 ألفا على الأسبوع الذي سبقه.

لكن في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو الجاري انخفض معدل البطالة المؤمن عليها، ما يشير إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على الإعانات تراجع بمقدار 0.7 نقطة وصولا إلى 11.1%، في مؤشر على التحاق العمال بوظائفهم.

وكتب كبير المستشارين الاقتصاديين لدى اليانز محمد العريان على «تويتر» أن الرسالة بـ«شكل عام هي أن اقتصادا قادرا على التعافي يتأخر بسبب مخاوف متعلقة بالصحة».

وسجل أكبر اقتصاد في العالم زيادة في عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» في وقت تقوم ولايات بإلغاء تدابير إعادة فتح الأنشطة مع إعلان نحو 64 ألف إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، الأربعاء، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وبعض الولايات التي تسجل أكبر ارتفاع في أعداد العاطلين عن العمل، هي أيضا من بين الأكثر تضررا بالفيروس، ومن بينها فلوريدا التي بلغت طلبات إعانات البطالة لديها 65 ألفا و890 طلبا في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو وفق وزارة العمل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس التركي يشارك بأول صلاة للمسلمين في «آيا صوفيا» بعد تحويلها لمسجد
دولى
(فيديو) من هي هيلا ميفيس الناشطة الألمانية التي اختطفت في العراق؟
عربى
مسؤولة أوروبية تدعو إلى خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط في ليبيا
ليبيا
مدير منظمة الصحة العالمية يرد على اتهامات وزير الخارجية الأميركي
دولى
العدد 244 من جريدة «الوسط»: ورقة «القبائل» في الصراع الليبي.. و«ما يجب أن تعرفه ...
ليبيا
الديوان الملكي السعودي يعلن تفاصيل عملية جراحية خضع لها الملك سلمان
عربى
ماذا قال محمد صلاح بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي؟
رياضة عالمية
العالم مع أزمة «كوفيد-19».. بطالة وضياع وخوف من المستقبل
دولى
أكثر من 15 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم.. والأمل في 200 لقاح محتمل
دولى
بايدن: ترامب أول رئيس عنصري للولايات المتحدة
دولى
قمر.. مراهقة أفغانية تروي تفاصيل قتلها مسلحين من «طالبان» اقتحما منزلها واغتالا ...
دولى
ريال مدريد يسيطر على تشكيل الدوري الإسباني المثالي.. وظهور وحيد لبرشلونة
رياضة عالمية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض نقص فيتامين «B12»