الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لرفع رسومها الجمركية ويهدد بفرض عقوبات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 01:26 مساء

دعا المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان، الجمعة، الولايات المتحدة إلى أن ترفع «فورا الرسوم الجمركية غير المبررة عن المنتجات الأوروبية» بعد امتثال مجموعة إيرباص للصناعات الجوية إلى قواعد منظمة التجارة العالمية في خلافها القديم مع الأميركية «بوينغ».

وقال هوغان في بيان إن «الرسوم الجمركية غير المبررة على المنتجات الأوروبية غير مقبولة»، مؤكدا أن الاتحاد «تقدم بمقترحات محددة للتوصل إلى نتيجة تفاوضية» في إطار هذا الخلاف.

وحذر المفوض الأوروبي من أنه «في غياب تسوية، سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لاستخدام الحقوق الخاصة به بفرض عقوبات».

وكانت منظمة التجارة العالمية سمحت بفرض ضرائب عقابية أميركية قد تصل نسبتها إلى 100%، على بضائع مستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار، في إطار الملف الشائك المتعلق بالدعم المالي لمجموعتي إيرباص الأوروبية و«بوينغ» الأميركية.

ومنذ شهر أكتوبر 2019، فُرضت ضرائب بنسبة 25% على منتجات أخرى من بينها النبيذ والجبن. وفي مارس الماضي، قررت واشنطن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على طائرات إيرباص المستوردة من أوروبا من 10 إلى 15%.

واتخذت واشنطن قرار فرض الضرائب في الأصل ردا على إعانات تلقتها الشركة الأوروبية المصنّعة للطائرات واعتبرت منظمة التجارة العالمية أن لا مبرر لها.

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