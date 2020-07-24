أسعار النفط ترتفع بعد تراجع الدولار

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، في ظل ضعف الدولار، رغم أن المخاوف بشأن الطلب النابعة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين كبحت الأسعار.

ونزل الدولار لأدنى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات، وعادة ما يشجع ضعف الدولار على شراء السلع الأولية المسعرة بالعملة الأميريية مثل النفط، لأنها تصبح أرخص سعرا لحائزي العملات الأخرى، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وارتفع خام برنت 21 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 43.52 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 41.19 دولار.

المخاوف من «كورونا» والخلاف الأميركي الصيني

بينما يغذي ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» المخاوف بشأن تجدد فرض إجراءات العزل العام الحكومية، فإن المخاوف من تضرر الطلب على النفط تفاقمت جراء توتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم للنفط.

وأمرت الصين بإغلاق قنصلية أميركا في مدينة تشنغدو اليوم، في رد على أمر واشنطن المفاجئ بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستون هذا الأسبوع، إذ تتدهور العلاقات أكثر بين القوتين العالميتين.

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وقال مصرف «باركليز» إن أسعار النفط قد تشهد تصحيحا في الأجل القريب، إذا تباطأ التعافي في طلب الوقود أكثر، على الأخص في الولايات المتحدة.

وخفض البنك توقعاته لفائض سوق النفط للعام 2020 إلى متوسط قدره 2.5 مليون برميل يوميا، من 3.5 مليون برميل يوميا في السابق.