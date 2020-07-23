الاسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 12:13 مساء

انخفض الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو، حيث سجل 0.1% إلى 1.2716 دولار، و0.2% مقابل اليورو إلى 91.02.

واستقر الجنيه الاسترليني يوم الخميس فوق مستوى 1.27 دولار في اليوم الأخير لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وقال رئيس أبحاث الاستثمار لدى «بي.دي سويس جروب»، مارشال جيتر، إن تقارير وسائل الإعلام تشير إلى أن المملكة المتحدة تخلت عن أمل التوصل إلى اتفاق، لذا فيجب على المستثمرين أن يراقبوا لغة البيانات القادمة اليوم من الاجتماعات النهائية ليروا ما إذا كانت ذات طبيعة تصالحية أم تصادمية.

ومع تطلع المتعاملين لأي أنباء قد تلقي بعض الضوء على ما إذا كانت بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي باتفاق في نهاية العام.

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