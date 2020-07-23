ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن تعافي الطلب تكبح المكاسب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 11:04 صباحا
مضخة نفط بالقرب من باريس. (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، لكن ارتفاعا غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية واستمرار زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تسببا في تثبيط تعافي الطلب على الوقود مما حد من المكاسب.

وحسب وكالة «رويترز»، ارتفعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع بينما تراجع الطلب على الوقود في أحدث أسبوع، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء. وتسببت زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بكورونا في تضرر الاستهلاك الأميركي.

اقرأ ايضا: انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات أميركا وتزايد إصابات «كورونا»

وارتفع خام برنت سبع سنتات أو ما يعادل 0.2 % إلى 44.36 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو ما يوازي 0.2 % إلى 41.98 دولار. وظلت الأسعار تراوح مكانها تقريبا منذ أن بلغت أعلى مستوى لها في أربعة أشهر هذا الأسبوع مدفوعة بأنباء متفائلة عن لقاح للوقاية من «كورونا».

وزادت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 4.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 يوليو لتصل إلى 536.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» تراجعا قدره 2.1 مليون برميل. وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة «فيليب فيوتشرز»: «سوق النفط اتسمت بهدوء لافت رغم الارتفاع غير المتوقع في المخزونات وتصاعد التوتر بين عملاقي التجارة الولايات المتحدة والصين».

كما تسببت بيانات اقتصادية ضعيفة صادرة عن اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، في الضغط على أسعار الخام أيضا. ومن المرجح أن تحدد بيانات عن ثقة المستهلكين في أوروبا تصدر في وقت لاحق يوم مسار أسعار النفط، حسب «رويترز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يسيطر على تشكيل الدوري الإسباني المثالي.. وظهور وحيد لبرشلونة
رياضة عالمية
واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
الرئيس التونسي يزور فيلق القوات الخاصة: لا مكان للعملاء أو الإرهابيين
عربى
تركيا وروسيا تنظران في إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا
ليبيا
بوقادوم: الحل في ليبيا يجب أن يعتمد على مخرجات برلين
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تمدد حظر الطيران 15 يوما
ليبيا
«كورونا» يخنق العالم.. ترامب يقر بخطورة الفيروس وجثث في شوارع أميركا اللاتينية ...
دولى
ترامب: أزمة كورونا في الولايات المتحدة ستسوء قبل أن تتحسن
دولى
مفاجأة سارة.. إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا
رياضة عالمية
«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دم اللاما يمثل علاجا واعدا لـ«كورونا»