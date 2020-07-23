انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية نحو 12 مليار دولار

منشأة بقيق النفطية التابعة لشركة أرامكو، 20 سبتمبر 2019 (أرشيفية: فرانس برس).

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات النفطية السعودية انخفضت بنسبة 65% على أساس سنوي في مايو، لتهبط بما يعادل 12 مليار دولار.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه مقارنة مع أبريل، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك السلع غير النفطية مثل الكيماويات والبلاستيك، بنسبة 1.6% أو بنحو 160 مليون دولار.وتواجه السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، ركودا كبيرا هذا العام في ظل أزمة فيروس «كورونا» وتراجع إيرادات النفط.

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وكشفت بيانات الهيئة تراجع الصادرات غير النفطية 31.9% على أساس سنوي في مايو 2020. وهبوط الصادرات غير النفطية 31.9% لتتراجع إلى 12640 مليون ريال.