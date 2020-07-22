المركزي الصيني: السياسة النقدية مستقرة والاقتصاد يحقق نموا في الربع الثاني من العام

أعلن البنك المركزي الصيني الذي يعرف بـ«بنك الشعب الصيني» أن اقتصاد البلاد حقق نموًّا بنسة 3.2% في الربع الثاني من العام بعد تراجع غير مسبوق بنسبة 6.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 بفعل تفشي فيروس «كورونا» والإجراءات الصارمة لاحتوائه، وهو ما أصاب أغلب قطاعات الاقتصاد بحالة من الشلل.

ولفت المصرف المركزي إلى أنه لا يرى حاجة ملحة لمزيد التيسير في السياسة النقدية، لكنه سيبقي على جعل الأوضاع ملائمة لدعم تعافٍ في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقلص التعافي الأقوى من المتوقع في النشاط خلال الربع الثاني مدى ضرورة الحاجة لتدخل بنك الشعب الصيني بعدما أعلن صناع السياسات إجراءات طوارئ غير مسبوقة أوائل العام لمواجهة الصدمة الناجمة عن أزمة فيروس «كورونا».

وقالت مصادر لوكالة «رويترز»، وهي مشاركة في مناقشات السياسة الداخلية، إن البنك المركزي الصيني يريد أيضًا تجنب الآثار الجانبية الناتجة عن الإفراط في التحفيز مثل زيادة الدين ومخاطر تكون فقاعات في سوق العقارات.

وقال أحد المصادر: «ينبغي أن نبقي السياسة النقدية مستقرة في المدى القريب، وأن نترك بعض المجال للمستقبل»، ولم يرد بنك الشعب الصيني حتى الآن على طلب من «رويترز» للتعقيب.

وتعهد محافظ البنك المكزي الصيني، يي قانغ، بإبقاء السيولة وفيرة وزيادة القروض الجديدة إلى نحو 20 تريليون يوان هذا العام. لكنه قال أيضًا إن الصين يتعين أن تدرس التراجع عن دعم السياسة النقدية في وقت ما.