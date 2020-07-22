الخطوط الجوية القطرية تطالب بتعويض قيمته خمسة مليارت دولار

تقدّمت الخطوط الجوية القطرية بطلبات للتحكيم الدولي بهدف تحصيل خمسة مليارت دولار من السعودية والإمارت ومصر والبحرين المقاطعة الدوحة، كتعويض عن فرض هذه الدول حظرا جويا على طائرات قطر بعد قطع العلاقات في يونيو 2017.

وقالت الشركة في بيان على موقعها إنّها تسعى لتحصيل التعويض من خلال أربعة طلبات للتحكيم الدولي بموجب اتفاقية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتفاقية العربية للاستثمار، ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين قطر ومصر.

وحكمت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، لصالح قطر في خلافها القائم منذ 2017 مع دول خليجية فرضت عليها حظرا جويا لاتهامها بدعم متطرفين إسلاميين وإيران.

ورفض قضاة المحكمة بـ«الإجماع طعنا قدمته السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة في قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي العام 2018 لصالح قطر».