اليورو والاسترليني يرتفعان والدولار يتراجع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 01:18 مساء

قفز اليورو إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر أمام الدولار الأميركي، بفعل آمال باتفاق وشيك بشأن صندوق للتعافي لدعم اقتصادات الاتحاد الأوروبي، الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأنهت العملة الأوروبية جلسة التداول مرتفعة 0.14% عند 1.1444 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 1.1467 دولار وقفز الجنيه الاسترليني 0.7% إلى 1.2656 دولار، وفقًا لقناة «سكاي نيوز».

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.1% إلى 95.826 بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة، وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أمام العملة الخضراء إلى 0.7011 دولار أميركي و0.6571 دولار أميركي على الترتيب.

وساعدت أنباء إيجابية عن لقاح محتمل لمرض «كوفيد-19» في ثلاث مجموعة تجريبية أولية أجواء التفاؤل بشكل عام في السوق، ورفعت عملات تنتعش في أوقات انفتاح شهية المستثمرين للمخاطرة، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

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