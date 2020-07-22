الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى في 9 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 12:40 مساء

قفز سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدولار، فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار الذي يقبع قرب أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1856.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1865.35 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1856.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة صعودها وزادت بنسبة 4.7% إلى 22.33 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2013، وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 2133.32 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.7% إلى 875.49 دولار للأوقية.

وأبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقا أمس الثلاثاء بشأن خطة للتعافي بقيمة 750 مليار يورو فيما ناقش مسؤولون من البيت الأبيض وكبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي جولة أخرى من إجراءات مساندة ستشمل تأمين بطالة ممتدا وتخصيص المزيد من الأموال للمدارس.

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