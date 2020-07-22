انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات أميركا وتزايد إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 09:42 صباحا
مضخة نفط، (أرشيفية: الإنترنت)

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، فيما أظهرت بيانات للقطاع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة، متجاوزة التوقعات، بينما كبح تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة النفط في العالم.

وفي أول إيجاز صحفي بشأن التفشي منذ أشهر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجائحة قد تزداد سوءا قبل أن تتحسن، في أول إقرار في الآونة الأخيرة بتفشي المشكلة، حسب وكالة «رويترز».

وأمس الثلاثاء، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام زادت بواقع 7.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

ونزل خام برنت 35 سنتا ما يعادل 0.8% إلى 43.97 دولار للبرميل، وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا ما يوازي 0.9% إلى 41.53 دولار.

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