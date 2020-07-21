رويترز: الديون الخارجية المستحقة على تركيا وصلت لأكثر من 169 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 05:51 مساء

قال البنك المركزي التركي، إن الديون الخارجية المستحقة على تركيا في غضون عام أو أقل، بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، مرتفعة بنحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.

وشكلت ديون القطاع العام 23.2% من الإجمالي، وبلغت ديون البنك المركزي 11.4%، بينما كانت حصة القطاع الخاص من الديون 65.4%، وفقًا لوكالة «رويترز».

وسجلت الليرة التركية في منتصف يونيو الماضي، أدنى مستوى لها منذ نحو شهر، بهبوطها أكثر من 1% إلى 6.8610 مقابل الدولار الأميركي.
وفقدت العملة التركية نحو 13% من قيمتها هذا العام، وبلغت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق في مايو الماضي بواقع 7.2 ليرة مقابل الدولار الواحد، مقارنة بثلاثة ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.

وكانت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، أظهرت في الثلاثين من يونيو الماضي، ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 102.7% على أساس سنوي في مايو إلى 3.42 مليار دولار، وانخفضت صادرات تركيا 40.9%، وتراجعت الواردات 27.8%، مقارنة مع مايو 2019، حسبما ذكر المعهد.

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