أسهم أوروبا تبلغ أعلى مستوى منذ شهر مارس الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 11:55 صباحا

بلغت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى منذ أوائل مارس الماضي بعدما اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيز قياسية لتنشيط اقتصادات الدول الأعضاء التي عانت من ركود بسبب فيروس كورونا.

وصعد المؤشر «ستوكس» لأسهم منطقة اليورو 1.1% ليبلغ أعلى مستوى منذ الخامس من مارس،
وكسب المؤشر «ستوكس» 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.9%، وهو أيضا أعلى مستوى منذ الخامس من مارس، وصعد المؤشر «داكس» الألماني لأعلى مستوى منذ 24 فبراير الماضي بفضل سهمي ساب وسيمنس، وسط تفاؤل متزايد بشأن علاج «كوفيد-19» بعد بيانات مبكرة واعدة عن تجارب لثلاثة لقاحات محتملة.

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق تاريخي في الساعات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بعد قمة استمرت نحو خمسة أيام، واتفق الزعماء على تأسيس صندوق للتعافي حجمه 750 مليار يورو يقدم منحا لا ترد بقيمة 390 مليار يورو انخفاضا من 500 مليار يورو كما كان مقترحا في الأساس والباقي قروض تسدد.

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