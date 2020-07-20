النفط يهبط لمخاوف من انتكاس الطلب على الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 10:42 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، وسط مخاوف من أن يخرج تعافي الطلب على الوقود عن مساره من جراء الارتفاع في وتيرة إصابات فيروس «كورونا» بأنحاء العالم.

وكان خام برنت منخفضا 36 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 42.78 دولار للبرميل، بعد أن انخفض قليلا الأسبوع الماضي. ونزل الخام الأميركي 34 سنتا أو 0.8% إلى 40.25 دولار للبرميل، بعد أن زاد أربعة سنتات الأسبوع الماضي.

 وأصيب أكثر من 14.5 مليون شخص بفيروس «كورونا» المستجد في أنحاء العالم وتوفي أكثر من 604 آلاف بمرض كوفيد-19، الذي يتسبب فيه الفيروس، وفقا لحصيلة جمعتها «رويترز».

وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية في فيليب فيوتشرز: «جائحة فيروس كورونا اللامتناهية قد تجبر الدول على إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشامل مما سيبطئ النمو الاقتصادي ويكبح الطلب على الطاقة».

وفي حين تعافى الطلب على الوقود من تراجع بنسبة 30% في أبريل بعد أن فرضت الدول في أنحاء العالم إغلاقات عامة صارمة، فإن استهلاكه ما زال دون مستويات ما قبل الجائحة. ويشهد طلب التجزئة الأميركي على البنزين تراجعا من جديد مع تنامي الإصابات.

وانخفضت واردات اليابان من النفط 14.7% في يونيو مقارنة بها قبل عام، حسبما أظهرته الأرقام الرسمية اليوم الاثنين. لكن التراجع جاء أقل بكثير من هبوط مايو البالغ 25% على أساس سنوي.

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