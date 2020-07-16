لاغارد تدعو قادة الاتحاد الأوروبي للاتفاق سريعا على خطة إنعاش اقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 03:57 مساء

حضّت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قادة الاتحاد الأوروبي الخميس على الاتفاق سريعا على خطة مالية ضخمة لإنعاش اقتصاد التكتل الذي تضرر جرّاء تفشي كوفيد-19.

وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت «من الضروري أن يتّفق القادة الأوروبيون سريعا على حزمة طموحة».

وسيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في 17 و18 يوليو لمناقشة حزمة تتجاوز قيمتها 750 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تأثرا بالفيروس على تخطي الأزمة.

واعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، السبت، أن الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها تفشي وباء «كوفيد-19» ستدخل «تحولات عميقة» في الاقتصاد العالمي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن أوروبا تتمتع بـ«وضع ممتاز».

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