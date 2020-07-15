بيرول: نتوقع سعر 40 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 06:10 مساء

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تستقر أسعار النفط حول 40 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة.

وقال بيرول، لوكالة «رويترز» إن التوازن يعود تدريجيا إلى أسواق النفط العالمية، بعد الصدمات التي شهدتها أثناء الإغلاقات التي فرضتها الحكومات حول العالم لاحتواء فيروس «كورونا».

وتجتمع منظمة الدول المصدرة النفط وحلفاء من بينهم روسيا والمعروفة بـ«أوبك+»، اليوم الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج اعتبارا من أغسطس، وسط توقعات واسعة النطاق في السوق بأن المجموعة ستقلص القيود على الإمدادات، مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة فيروس «كورونا».

ويوم أمس الثلاثاء، قالت «أوبك» إنها تتوقع تعافي الطلب العالمي بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا في 2021، بعد هبوطه بواقع تسعة ملايين هذا العام، وانتعشت أسعار النفط لنحو 43 دولارا للبرميل من أدنى مستوى في 21 عاما عند ما يقل 16 دولارا للبرميل في أبريل الماضي.

وقد تكون زيادة الإنتاج الفعلية من أغسطس أقل من مليوني برميل يوميا، نظرا لأن العراق ونيجيريا تعهدتا بتعويض مستوى الإنتاج المرتفع في مايو ويونيو بتخفيضات أكبر من تعهدهما، وستظل صادرات النفط السعودية في أغسطس عند نفس مستواها في يوليو، حسب ما صرحت به مصادر في القطاع لـ«رويترز» نظرا لاستهلاك الإنتاج الإضافي محليا.

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